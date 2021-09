Fußball-Landespokal : TSV Bützow verliert Pokalkrimi bei der HSG Uni Greifswald

Satte neun Treffer fielen am Freitagabend im Zweitrundenduell des Fußball-Landespokals zwischen der HSG Uni Greifswald und dem TSV Bützow. Dabei zogen die klassenhöheren Gäste den Kürzeren.

Greifswald | Der TSV Bützow hat den Einzug in die dritte Runde des Fußball-Landespokals verpasst. Das Landesliga-Team verlor am Freitagabend bei der HSG Uni Greifswald aus der Landesklasse II mit 4:5 (3:3). „Ich habe den Jungs immer gesagt, dass wir die richtige Einstellung an den Tag legen müssen. Das haben sie leider nicht beherzigt“, resümiert TSV-Trainer Tom H...

