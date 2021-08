Fußball-Landesliga : Flutlicht-Derby im Grabower Waldstadion war eine enge Kiste

Die Kulisse konnte sich sehen lassen. 485 Zuschauer waren ins Grabower Waldstadion gekommen, um ein spannendes Landesliga-Derby zu erleben. Sie wurden nicht enttäuscht. Die gastgebende SG 03 Ludwigslust/Grabow siegte mit 2:1.

Grabow | „Derbysieger, Derbysieger, hey, hey“, hallte es nach packenden 96 Spielminuten durchs Grabower Waldstadion. Die Spieler der SG 03 Ludwigslust/Grabow feierten gemeinsam mit ihren Fans den 2:1-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Polz. Es war ein verdienter Erfolg, auch wenn sich die Heimelf am Ende so ein bisschen über die Ziellinie retten musste. In der ers...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.