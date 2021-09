Fußball-Landesklasse IV : SV 90 Lohmen kassiert nach 23 Punktspielen mal wieder eine Pleite

Es war eine Ewigkeit her, dass die erste Männermannschaft des SV 90 Lohmen ein Punktspiel verlor. Beim SV Stralendorf hat es den Landesklasse-Aufsteiger mal wieder erwischt.

Stralendorf | Mit einer verdienten 1:2-Niederlage kehrte der SV 90 Lohmen am fünften Spieltag der Fußball-Landesklasse IV vom SV Stralendorf zurück. Der Aufsteiger war zuvor 833 Tage beziehungsweise 23 Punktspiele ungeschlagen. „Es konnte ja nicht ewig so weitergehen“, nimmt Lohmens Trainer Robert Bahlmann die Pleite sportlich. Und wenn er so den Spielverlauf be...

