Fussball-Landesklasse IV : MSV Pampow II macht gegen Lohmen in der Nachspielzeit alles klar

In einem Nachholspiel des 11. Spieltages in der Fußball-Landesklasse IV bezwang der MSV Pampow II am Sonntag den SV 90 Lohmen. Gäste-Trainer Robert Bahlmann sah seine Mannschaft dabei nicht als das schlechtere Team.

Pampow | Mit fast vier Monaten Verspätung konnte das Hinrundenduell zwischen dem MSV Pampow II und dem SV 90 Lohmen in der Fußball-Landesklasse IV endlich über die Bühne gehen. Dabei siegten die Rand-Schweriner gegen den Aufsteiger mit 3:1, sodass die Lohmener auf Platz zehn verbleiben und der MSV auf Rang sechs. Assistent stimmt Schiedsrichter um – Elfmete...

