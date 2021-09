Laufcup Mecklenburg-Vorpommern : Laager Clubsportler drücken Herbstlauf in Waren ihren Stempel auf

Jahrelang war die Sportstadt Waren nicht im Kalender des Laufcups Mecklenburg-Vorpommern vertreten. Mit dem 15. Herbstlauf des Müritzer Laufsportvereins 04 ging diese Durststrecke nun endlich zu Ende.

Waren | Mehr noch als mit dem Ablauf des 15. Herbstlaufes in Waren war Chefcoach André Stache mit den Ergebnissen seiner Schützlinge des SC Laage zufrieden. Mit nicht weniger als zehn Siegen in den verschiedenen Altersklassen drückten die Recknitzstädter der Veranstaltung ihren Stempel auf. Schon in den Läufen der Jüngsten im Nachwuchslaufcup brillierten d...

