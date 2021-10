Leichtathletik Ludwigslust-Parchim : Cross-Cup geht in die Halbzeit

Der beliebte Cross-Cup des Kreis-Leichtathletik-Verbandes Ludwigslust-Parchim musste in diesem Jahr vom Frühling in den Herbst verlegt werden. Die ersten beiden Läufe sind absolviert.

Ludwigslust | So ganz sicher war sich Jens Herklotz im Vorfeld nicht, wie die Resonanz auf die diesjährige Cross-Cup-Serie angesichts der Verlegung vom Frühjahr in den Herbst ausfallen würde. „Wir haben zwar in der Summe der ersten beiden Läufe nicht ganz die Teilnehmerzahlen von vor Corona erreicht, aber wir sind zufrieden“, zog der Vorsitzende des Kreis-Leichtath...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.