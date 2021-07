Fußball : Kreisfußballverband Schwerin-NWM lost erste Pokalrunde aus

Die Fußball-Teams aus Schwerin und dem Kreis Nordwestmecklenburg wissen nun, gegen wen sie ihr erstes Pflichtspiel in der Saison 2021/22 austragen dürfen.

Grevesmühlen | Der Kreisfußballverband Schwerin-Nordwestmecklenburg hat auf seiner Spieljahreseröffnung in Grevesmühlen die erste Runde im Kreispokal ausgelost. Gespielt werden soll diese Runde am 7. und 8. August. Eine Woche eher, am 31. Juli/1. August sind dazu noch 14 Mannschaften in sieben Paarungen der Ausscheidungsrunde gefragt. Das Finale des Kreispokals soll...

