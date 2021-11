Fussball in Schwerin : Dynamo-Urgestein Radtke zum Aus der Paulshöhe: „Ich könnte heulen“

Liga-Fußball ist auf der Paulshöhe in Schwerin bald nicht mehr vorgesehen. Das hat die Politik jetzt so beschlossen. Die Traditionsspielstätte wird damit ad acta gelegt – und das finden viele Fußball-Freunde bedauerlich.

Schwerin | Wenn Manfred Radtke über die ausgetretenen Stufen der altehrwürdigen Sportanlage Paulshöhe geht, dann passt er gut auf, dass er nicht ins Stolpern gerät. Jahrzehntelang wurde auf diesem Traditions-Sportplatz in Schwerin so gut wie nichts mehr in die Infrastruktur gesteckt. Aber der 67-Jährige hängt an diesem Stadion, egal, wie klobig die Stufen sind, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.