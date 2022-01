Kegeln Landesliga Herren : Goldberger Kegler wollen in Richtung Klassenerhalt durchstarten

Nach fünf gespielten Turnieren beginnt für die erste Männermannschaft der Kegelabteilung des TSV Goldberg am Samstag das Jahr in der Landesliga mit dem Turnier in Waren.

Goldberg | Beim Jahresauftakt auf den Bahnen an der Müritz stehen den Goldbergern Lok Wismar (4. Platz) und Tabellenführer SSV Kritzmow gegenüber. Zumindest der eine, nämlich Wismar, ist Mitbewerber um den Klassenerhalt in der höchsten Liga Mecklenburg-Vorpommerns. Und die Liga zu halten, ist auch das große Ziel der Mildenitzstädter. „Es besteht trotz Corona bei...

