SV Grün-Weiß Schwerin : Katharina Böhmker erhält Doppelspielrecht für Bundesliga-Team

Nachdem Katharina Böhmker bereits zu Beginn des Jahres bei HL Buchholz 08-Rosengarten mittrainieren durfte, wird sie das Bundesliga-Team nun erneut unterstützen.

Schwerin | Seit Mitte Dezember befinden sich die Drittliga-Handballerinnen vom SV Grün-Weiß Schwerin in der Winterpause. Erst am 23. Januar steht das nächste Spiel gegen den Berliner TSC an. Für Rechtsaußen Katharina Böhmker ist das sportliche Jahr allerdings noch nicht beendet. Die 18-Jährige erhält ein Doppelspielrecht für die HL Buchholz 08-Rosengarten. Am he...

