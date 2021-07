Fußball : Mathias Herbrich: Sein Herz schlägt für Warsow und Werder

Kassierer, Ordner und Verkäufer: Mathias Herbrich ist die gute Seele des Vereins und hilft seit vielen Jahren dem SV Warsow

Warsow | Wieder ist eine Schicht für Mathias Herbrich zu Ende gegangen. Den ganzen Vormittag über hat er fleißig Lastwagen abgeladen, den Gabelstapler routiniert übers Gelände der Dreescher Werkstätten in Schwerin gelenkt und hat an den Maschinen gestanden, um Metall so zu verarbeiten, dass es an die Kunden ausgeliefert werden kann. Jetzt hat er Feierabend. La...

