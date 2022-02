Kegeln Verbandsklasse : KC Goldberg II erkämpft in Neukloster drei wichtige Punkte

Mit dem zweiten Platz beim Punktspielturnier in Neukloster erreichte die zweite Vertretung des KC Goldberg drei Zähler und bleibt in der Tabelle auf Rang zwei.

Neukloster | Für die zweite Männermannschaft des KC Goldberg war es in der Kegel-Verbandsklasse das sechste Punktspiel der Saison. Bereits die erste Männermannschaft, die vor eineinhalb Wochen in Neukloster gespielt hatte, musste feststellen, dass der Fall auf den Läufen der Bahn am Waldstadion sehr schwer ist. Das zeigten auch die Ergebnisse des Turniers der Verb...

