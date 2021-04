Leichtathletik : Hagenower SV als Sprungbrett in den Leistungssport

Eine Entscheidung für den Leistungssport will gut überlegt sein. Für Leichtathleten könnte der Weg über Schwerin führen.

Schwerin | Konzentriert geht Malte Tiltmann den Ablauf durch. Ein paar Schritte, schnelle Drehung und schon fliegt die 3-kg-Trainingskugel in hohem Bogen weit durch die Schweriner Laufhalle. Der 15-jährige Lüttower besucht seit dem vergangenen Jahr das Sportgymnasium in Schwerin und wohnt im angeschlossenen Internat. Aktuell, wo kein Präsenzunterricht möglich is...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.