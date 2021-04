Handball-Jugendbundesliga : Grün-Weiß Schwerin gastiert bei Borussia Dortmund

A-Juniorinnen aus der Landeshauptstadt sind nach sechsmonatiger Pause im Achtelfinal-Hinspiel der Jugendbundesliga bei den Westfalen gefragt.

Schwerin | Am 25. Oktober 2020 standen die A-Juniorinnen des SV Grün-Weiß Schwerin zuletzt in der Jugendbundesliga auf der Platte. Dann machten eine zweite und eine dritte Corona-Welle weitere Spiele vorerst zunichte. Nach dem 43:27 beim HSV Minden Nord in der Gruppe steht nun aber mit dem Achtelfinal-Hinspiel bei Borussia Dortmund nach fast sechs Monaten Pause ...

