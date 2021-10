Fußball-Oberliga : MSV Pampow schlägt Lok Stendal 4:1

In der Fußball-Oberliga ist der MSV Pampow in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Beim 4:1-Sieg über Lok Stendal zeigten sich die Mecklenburger gegen einen gleichwertigen Gegner gnadenlos effektiv.

Pampow | Als die Kicker des MSV Pampow nach dem Halbzeitpfiff in die Kabine gingen, gab es etwas, was sie in den vergangenen vier sieglosen Spielen nicht bekommen hatten: Applaus. Ein 3:0 zur Halbzeit, da kann auch schon mal gute Laune aufkommen. Aber auch alle 230 Zuschauer hatten bis zu diesem Zeitpunkt gesehen, dass dieser Zwischenstand auch der Tatsache ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.