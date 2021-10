Fußball : In der Landesliga Nord gibt es keine Übermannschaft

In der Fußball-Landesliga Nord steht der neunte Spieltag bevor. Die Elfer-Staffel ist so ausgeglichen, dass den ersten und den letzten Platz lediglich sechs Zähler trennen.

Bützow/Laage | In dieser Liga kann wirklich jeder jeden schlagen. Nicht umsonst ergibt sich in der Fußball-Landesliga Nord nach dem achten Spieltag ein hochspannendes Tabellenbild. Platz eins und elf trennen gerade einmal sechs Punkte. Durch die ungrade Anzahl an Mannschaften in dieser Staffel haben aber drei Teams bereits eine Partie mehr absolviert als der Rest. ...

