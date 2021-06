Speedway : Heimische Speedway-Talente verpassen in Güstrow WM-Qualifikation

Rund 2000 Zuschauer genossen am Samstagabend im Güstrower Speedwaystadion das erste Rennen seit der Pandemie. Auf die Qualifikation einheimischer Fahrer zu den Finalevents der U21-WM hofften sie dabei aber vergebens.

Güstrow | Nach der Qualifikation in der U21-Speedway-WM am Samstagabend in Güstrow hofft Deutschland auf einen Finalplatz, obwohl sich die Güstrower Klubfahrer Lukas Baumann als Achter (7 Punkte) und Norick Blödorn als Elfter (5) nicht unter den ersten sechs, die eine direkte Teilnahme schafften, platzierten. „Es wird zu den sechs, die sich in Daugavpils durchs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.