Auftakt in neue Fußballsaison : Hansas Testspielreihe startet beim MSV Pampow

Der Fußball-Oberligist Pampow freut sich am 23. Juni auf hohen Besuch: Zum Auftakt der Testspielreihe gastiert Zweitligist Hansa Rostock beim MSV Pampow.

Pampow | Das ist doch mal ein Auftakt in die Fußballsaison 2021/22. Zum Start der Testspielreihe empfängt der MSV Pampow am Mittwoch, 23. Juni, um 17 Uhr den frischgebackenen Zweitliga-Aufsteiger FC Hansa Rostock. „Wir freuen uns riesig, dass das geklappt hat und wir gegen Hansa spielen können“, sagt Ronny Stamer, Trainer des Oberligisten Pampow. Da noch am...

