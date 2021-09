Handball : Handballschule von Chrischa Hannawald macht in Bützow Station

Der ehemalige Nationaltorhüter kehrt nach dem erfolgreichen Debüt im vergangenen Jahr wieder in die Warnowstadt zurück, um mit Kindern Handball zu spielen.

Bützow | Wer zwischen acht und 14 Jahre alt ist und das Handball spielen liebt, der sollte sich in den kommenden Herbstferien nichts vornehmen. Vom 5. bis 7. Oktober macht die Handballschule von Chrischa Hannawald in der Bützower Wilhelm-Schröder-Sporthalle Station. „Dabei steht selbstverständlich über allem der Spaß am Spiel im Vordergrund“, heißt es auf der ...

