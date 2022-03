Handball Verbandsliga Männer : Matzlow-Garwitz verliert ersatzgeschwächt gegen Neukloster

Es waren nicht die besten Voraussetzungen für die Matzlow-Garwitzer. Zum Platzierungsspiel gegen Neukloster/Kühlungsborn musste das Team wegen Corona und Verletzungen mit einer Notbesetzung antreten.

Parchim | Und damit noch nicht genug Veränderungen gegenüber dem normalen Spielbetrieb. Die Handballer aus der Lewitz mussten ihr Heimspiel in der Parchimer Weststadtsporthalle austragen. Die heimische Halle in Spornitz ist zurzeit als Notunterkunft für ukrainische Flüchtlinge vorbereitet. Frank Schweitzer hatte am Sonntagnachmittag eigentlich nur drei Spieler ...

