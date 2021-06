Handball : Trainer-Workshop mit Nationalmannschaftscoach in Schwerin

Die weiblichen U16-Handballnationalteams aus Frankreich und Deutschland absolvieren in dieser Woche ein Trainingslager in Rostock. Inklusive zweier Testspiele und eines Tagesausflugs nach Schwerin mit Trainer-Workshop.

Schwerin | Die Trainingswoche in Rostock steht im Zeichen des Deutsch-Französischen Jugendwerkes (DFJW) und wird vom Deutschen Handballbund (DHB) organisiert. Am Mittwoch und Sonnabend treffen die beiden Jugend-Nationalteams in zwei Freundschaftsspielen aufeinander. Für den Donnerstag ist ein Tagesausflug in die Landeshauptstadt geplant. Der Tross wird zunächst ...

