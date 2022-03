Handball Verbandsliga West : Hagenower SV will gute Ansätze gegen Plauer SV bestätigen

Die veränderte Corona-Landesverordnung macht es möglich: Das Heimspiel der Hagenower Verbandsliga-Handballer gegen den Plauer SV dürfen am Sonnabend um 18 Uhr rund 100 Zuschauer live in der Otto-Ibs-Halle verfolgen.

Hagenow | Diese Möglichkeit hätte man sich beim Hagenower SV schon in der Vorwoche gewünscht. Zum Verbandsliga-Derby gegen die TSG Wittenburg durften die Hallenkapazitäten coronabedingt bekanntlich nur zu 30 Prozent ausgenutzt werden. Den Vergleich mit dem Tabellennachbarn aus Plau können am Sonnabend dagegen doppelt so viele Zuschauer verfolgen, das heißt bezo...

