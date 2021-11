Handball 3. Liga : Mecklenburger Stiere verlieren mit schwacher Deckung bei der HSG Ostsee

Schweriner Drittliga-Handballer leisten sich zusätzlich zu viele Fehlwürfe und kassieren beim 31:36 (18:17) ihre fünfte Saisonniederlage in der dritten Liga.

Neustadt | „Jedes Tor, das ich hinten nicht bekomme, muss ich vorn nicht werfen“, sagte Stiere-Trainer Norbert Henke vor der Saison und wollte in dieser Drittliga-Spielzeit der Schweriner Handballer vor allem in der Defensive sicher stehen. Gegen die HSG Ostsee hat am Freitagabend bei der 31:36-Niederlage so gar nicht geklappt. Wenn der Gegner in 60 Minuten satt...

