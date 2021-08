Handball in Schwerin : Mecklenburger Stiere verlieren MV-Cup-Rückspiel gegen Stralsund

Schweriner Handballer müssen sich Liga-Konkurrent Stralsunder HV im Rückspiel des MV-Cups geschlagen geben. Platz zwei holen sich die Stiere dank des besseren Ergebnisses im Hinspiel aber dennoch.

Greifswald | Auch wenn die Handballer der Mecklenburger Stiere trotz einer Niederlage beim Stralsunder HV den zweiten Platz im MV-Cup geholt haben, so ganz schmeckte den Schwerinern das 26:28 am Freitagabend in Greifswald gegen den Liga-Konkurrenten aber nicht. „Die Niederlage ist gar nicht so entscheidend, man kann gegen eine gute Stralsunder Mannschaft schon mal...

