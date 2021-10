Handball 3. Liga : Mecklenburger Stiere beim Stralsunder HV gefragt

Die Schweriner Handballer legen nach einer Woche Zwangspause wieder los und müssen zum Landesderby nach Stralsund.

Schwerin | Nach einer Woche Pause – die Stiere hatten am vergangenen Wochenende spielfrei – sind die Schweriner am Sonnabend wieder in der dritten Liga gefragt. Für das Handball-Team um Trainer Norbert Henke steht das MV-Derby beim Stralsunder HV auf dem Programm. Tabelle gibt keinen Favoriten her Henkes gegenüber bei Stralsund, Steffen Fischer, sprach im ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.