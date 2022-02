Handball : Endspurt mit Finalcharakter für den TSV Bützow und Schwaaner SV

Nach dem Schwaaner SV greift an diesem Sonnabend auch der TSV Bützow wieder ins Geschehen der Handball-Verbandsliga Mitte ein. Beide Teams haben durchaus lösbare Aufgaben vor sich.

Bützow | In der Handball-Verbandsliga Mitte sollte die Vorrunde eigentlich schon längst Geschichte sein, doch aufgrund der mehrmonatigen Coronaunterbrechung läuten die Teams jetzt erst den Endspurt ein. Und im Kampf um Platz zwei bahnt sich ein ganz heißer Tanz an. Mit dem Schwaaner SV und TSV Bützow haben zwei Lokalrivalen die Chance auf den Einzug in die Mei...

