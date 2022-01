Fußball : Hallen-Cup in Parchim abgesagt

Das traditionelle Fußball-Turnier zum Jahresauftakt sollte eigentlich am 14. Januar stattfinden.

Parchim | Schlechte Nachrichten für alle Fans des Hallenfußballs in Parchim. Der Sportclub muss aufgrund von Corona den traditionellen budenzauber in der Fischerdammhalle Parchim absagen. Der Hallen-Cup sollte eigentlich am 14. Januar stattfinden. Die aktuelle Situation lasse den Jahresauftakt aber leider nicht zu, so die Initiatoren auf Facebook. Facebook If...

