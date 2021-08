Fußball-Vorschau : Landesligist Hagenower SV will weiße Weste wahren

Am 3. Spieltag von einem Spitzenspiel zu sprechen, ist sicher hoch gegriffen. Doch das Landesliga-Duell von Hagenower SV und FC Mecklenburg Schwerin II verspricht spannenden Fußball. Beide Teams sind optimal gestartet.

Hagenow | Zwei glatte 2:0-Siege: Besser konnte es für den Hagenower SV zum Liga-Start nicht laufen. Die weiße Weste am Sonnabend zu verteidigen, wird allerdings eine anspruchsvolle Aufgabe. Denn mit der zweiten Mannschaft des FC Mecklenburg Schwerin ist ein Gegner in der Parkstraße zu Gast, der schon ordentlich gewirbelt hat. In der Vorwoche schoss die FCM-Rese...

