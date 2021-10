Fußball-Verbandsliga : Güstrower SC gewinnt actionreiches Duell in Malchow

Über 300 Zuschauer ließen sich das Fußball-Verbandsliga-Duell zwischen dem Malchower SV und Güstrower SC nicht entgehen und bekamen sechs Tore zu sehen.

Malchow | Es dauerte nur drei Minuten, bis sich der erste Aufreger abspielte. Nach einem Foulspiel an Robert Römer durfte Sava-André Mihajlovic zum Elfmeter antreten und brachte die Güstrower in Führung (4.). Doch nur zwei Minuten später glichen die Malchower wieder aus. Tobias Täge traf in Folge eines Eckballs das GSC-Tor. „Dann hatten wir eine Phase von 15 Mi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.