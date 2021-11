Verbandsliga MV : Güstrower SC bezahlt Sieg gegen SG Aufbau Boizenburg teuer

Am zwölften Spieltag der Fußball-Verbandsliga hat der Güstrower SC gegen die SG Aufbau Boizenburg zwar seine Negativserie gestoppt. So richtig Freude kam aber nicht auf, weil das Team weitere Verletzte zu beklagen hat.

Güstrow | Es sind fünf Minuten gespielt, als Sava-Andre Mihajlovic auf die Boizenburger Hintermannschaft zuläuft, aus halbrechter Position einen Torschuss antäuscht, dann aber in die Mitte zu Jonas Reister passt. Der 20-Jährige zieht an der Strafraumkante noch leicht nach innen und schlenzt den Ball mit seinem linken Fuß in den linken oberen Torwinkel des Aufba...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.