Faustball : Güstrower Frauen nach zwei Niederlagen mit Abstiegssorgen

In der 2. Faustball-Bundesliga, Staffel Ost, wird es für die Frauen des Güstrower SC noch einmal eng. Es droht der Abstieg. Hoffnung macht aber der letzte Spieltag.

Berlin | Für die Frauen des Güstrower SC wird es jetzt richtig ernst in der 2. Faustball-Bundesliga, weil die Mannschaft nach vier Niederlagen in Folge akut abstiegsgefährdet ist. Dabei war der Plan ein anderer, sollten doch am vorletzten Spieltag in Berlin unbedingt zwei Punkte dazukommen, um den Platz im Tabellenmittelfeld zu behaupten. Immer kurz vor Sat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.