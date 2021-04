Handball-Jugendbundesliga : Grün-Weiß gewinnt Achtelfinal-Hinspiel

Schweriner A-Juniorinnen bezwingen Borussia Dortmund mit 31:27 (15:14).

Dortmund | Die A-Juniorinnen des SV Grün-Weiß Schwerin haben in der Handball-Jugendbundesliga einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Die Spielerinnen von Trainerin Wendy Künzel gewannen am späten Samstagnachmittag ihr Achtelfinal-Hinspiel bei Borussia Dortmund mit 31:27. Zur Pause führte Schwerin mit 15:14, beste Grün-Weiß-Werferin war Pauline E...

