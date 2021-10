Handball 3. Liga : Grün-Weiß Schwerin feiert Derbysieg beim Rostocker HC

Schwerins Handball-Damen gewinnen denkbar knapp mit 27:26 (10:9) beim Konkurrenten von der Küste und bleiben weiter Tabellendritte in ihrer Drittliga-Staffel.

Rostock | Wie viele Derbys Johannes Prothmann in seiner Laufbahn als Handballer mit dem SV Post Schwerin und den Mecklenburger Stieren gespielt hat, weiß er aus dem Stehgreif nicht. Ein paar werden in Liga zwei und drei aber schon zusammengekommen sein. „Ich kann aber sagen, dass ich als Spieler bei Derbys auswärts nicht so oft gewonnen habe“, sagte Prothmann u...

