Handball in Schwerin : Grün-Weiß verpasst Sieg beim Blickpunkt-Cup nur knapp

Die Drittliga-Handballerinnen des SV Grün-Weiß Schwerin sind bei ihrem eigenen Vorbereitungsturnier hinter Oldenburg II Zweite geworden.

Schwerin | Sechs Spiele an zwei Tagen, darunter vier Siege und zwei Niederlagen: Grün-Weiß-Trainer Johannes Prothmann konnte mit den Auftritten seiner Damen durchaus zufrieden sein. „Die Leistung geht schon in Ordnung und die Entwicklung der Mannschaft geht in die richtige Richtung. Wichtig ist, dass wir eine Grundkonstanz in unser Spiel reinbekommen“, resümiert...

