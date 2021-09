Handball in Schwerin : Grün-Weiß muss erneut auf eine lange Reise

Die Schweriner Drittliga-Handballerinnen gastieren am Sonntag am dritten Spieltag beim Thüringer HC II in Bad Langensalza und könnten mit einem Sieg einen perfekten Saisonstart hinlegen.

Schwerin | Nachdem die Schweriner Handball-Damen zum Drittliga-Auftakt etwa 450 Kilometer nach Chemnitz abreißen mussten, steht nun an Spieltag drei erneut eine richtig lange Auswärtsfahrt für die Schwerinerinnen auf dem Programm. Dieses Mal geht es am Sonntag knapp 400 Kilometer Richtung Süden nach Bad Langensalza. Dort wird um 17 Uhr die Partie bei der Reserve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.