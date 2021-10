29:27-Sieg : Gelungener Saisonauftakt für SG Handball Schwerin Leezen

Einen Heimerfolg gegen die SG Crivitz konnten sich die Handballer in eigener Halle sichern.

Schwerin | In ihrem ersten Pflichtspiel in der Verbandsliga nach der Corona-Pause konnten die Handballer der Spielgemeinschaft des Schweriner SC und dem HV Leezen einen Sieg einfahren. Am Ende setzen sie sich in eigener Halle mit 29:27 gegen den SV Crivitz durch. Rote Karte kann Hausherren nicht stoppen Nach acht Minuten hatten sich die Hausherren zwar ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.