Reitsport : Gadebuscher Duo gewinnt Hauptspringen in Redefin

Auch den Pferdesportlern setzt Corona enorm zu. Zumindest für Berufsreiter gibt es inzwischen wieder erste Turniere.

Redefin | Nachdem der Reitverein des Landgestüts Redefin mit einem Berufsreitertag Ende Februar bereits den Auftakt in das Veranstaltungsjahr in MV geliefert hatte, zogen die Redefiner jetzt auch das erste Freilufturnier im Land durch. „Wir haben darum gerungen, den Reitern ein weiteres Turnier anbieten zu können. Sie lechzen in dieser schwierigen Zeit regelrec...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.