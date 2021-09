Gadebusch : TSG-Oldies ziehen ins Pokalfinale ein

Halbfinalsieg gegen den FC Schönberg 95 sichert sich letztes Saisonspiel am 3. Oktober auf der Insel Poel

Gadebusch | Die Gadebuscher Ü35-Fußballer stehen im Finale des Pokalwettbewerbes des Kreisfußballverbandes Schwerin-Nordwestmecklenburg. Dank eines 2:1-Erfolges im Heimspiel gegen den FC Schönberg 95 am Freitagabend zogen die Kicker um Trainer Marco Holst in das letzte Saisonspiel am 3. Oktober in Kirchdorf auf der Insel Poel ein. Um 11 Uhr treffen sie hier auf d...

