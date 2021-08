Fußball in Westmecklenburg : Endlich geht's wieder um Punkte

Nach dem Pokalauftakt in der Vorwoche steigen die Fußballer im Land am Wochenende in ihre Meisterschaften ein. Die Spielzeit 2021/22 verspricht vor dem Hintergrund der anstehenden Strukturanpassung jede Menge Spannung.

Ludwigslust | Wenn alles wie geplant läuft und Corona nicht erneut dazwischenfunkt, steht die Verbandsliga vor einer normalen Spielzeit. Die Staffel hat mit 16 Mannschaften wieder die vom Verband gewünschte Stärke erreicht. Muss am Saisonende keiner der sieben MV-Oberligisten den Weg zurück auf Landesebene antreten, sind zwei Absteiger aus der Verbandsliga vorgeseh...

