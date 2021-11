Fussball-Kreisoberliga Warnow : Heimstarker SV Klein Belitz bejubelt gegen Parkentin späten Sieg

14 Jahre musste der SV Klein Belitz auf einen Sieg gegen den SV Parkentin warten. Beim dritten Zu-Null-Sieg der Saison hat es endlich mal wieder geklappt. Tim Wegner sei Dank.

Klein Belitz | Die auswärts bisher punktlose Kreisoberliga-Elf des SV Klein Belitz konnte sich wieder auf ihre derzeitige Heimstärke verlassen und fuhr mit einem späten 1:0-Erfolg über den SV Parkentin den vierten Saisonsieg ein. Der gegnerische Tabellenvierte war zuletzt dreimal in Folge siegreich und erwies sich auch von Beginn an als gleichwertiger Gegner. So ...

