Region Güstrow/Bützow : Fußballer, Sportschützen und Triathleten bestimmen Sportgeschehen

So langsam aber sicher füllt sich der Terminkalender aus Sicht der Sportler. Die SVZ hat eine Übersicht der Spiele und Veranstaltungen in der Region Güstrow/Bützow zusammengefasst (soweit bekannt).

Güstrow/Bützow | Triathlon In Rühn findet am Sonntag, ab 10 Uhr, der Klostertriathlon statt. Dabei werden 1,7 Kilometer geschwommen, 92 Kilometer Rad gefahren und 21,1 Kilometer gelaufen. Sportschießen Am Sonnabend, ab 9 Uhr, lädt die Privilegierte Schützengesellschaft zu Güstrow, kurz PSG, zur größten schießsportlichen Veranstaltung des Jahres ein. Der Nordl...

