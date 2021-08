Fußball in Schwerin : Simeon Cunrady fällt länger aus

Mittelfeldmann des FC Mecklenburg Schwerin zieht sich gegen den MSV Pampow einen Bänderriss im Fuß zu.

Schwerin | Nach etwas mehr als einer Stunde am Mittwochabend beim Spiel zwischen den MSV Pampow und dem FC Mecklenburg Schwerin ging es für Simeon Cunrady nicht weiter. Bei einem Zweikampf blieb Schwerins Mittelfeldmann im Rasen hängen. Die 0:1-Niederlage musste Cunrady von draußen mit ansehen, so wie auch den 3:2-Sieg am Sonntag gegen den MSV Neuruppin. Mit ...

