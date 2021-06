Fußball : Vier neue Mannschaften im Kreisfußballverband Warnow

Die erste Pokalrunde eröffnet das neue Spieljahr. Der Staffeleinteilung nach erhöht sich das Teilnehmerfeld bei den Männern auf 81 Teams. Die Frauen verzeichnen einen Rückgang.

Bützow | Erst einen Monat später als im Land startet die Saison 2021/22 im Kreisfußballverband (KFV) Warnow. Am 4./5. September läutet die erste Hauptrunde im Kreispokal die neue Spielzeit ein. Eine Woche später steht dann von der Kreisoberliga bis zur Kreisklasse der erste Spieltag an. Wie die Staffeleinteilung zeigt, verzeichnet der KFV einen Zuwachs an Mann...

