Fußball : SV Spornitz/Dütschow startet in die Testspiele

Jetzt beginnen die meisten Mannschaften im Kreisfußballverband Westmecklenburg mit der unmittelbaren Vorbereitung auf die Saison. Die Spornitzer haben sich zum Auftakt einen höherklassigen Gegner ausgewählt.

Spornitz | In dieser Woche geht es auch für die Kreisoberligisten des SV Spornitz/Dütschow in die heiße Phase der Saisonvorbereitung. Die Fußballherren reisen am Freitagabend zum Vorbereitungsspiel nach Stralendorf. Dort erfolgt gegen den Landesklasse-Vertreter eine erste Standortbestimmung nach der ewig langen Spielpause. Die Partie wird um 19 Uhr von Schiedsri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.