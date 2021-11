Fussball-Landesklasse IV : SV 90 Lohmen punktet gegen den Schweriner SC auch ohne Stürmer

Der Landesklasse-Aufsteiger aus Lohmen musste gegen den SSC ohne gelernten Angreifer auskommen. Demnach erspielte er sich nur wenig Chancen, trotzte dem Spitzenreiter dennoch ein Remis ab.

Lohmen | Keiner schoss in der Fußball-Landesklasse IV so viele Tore wie der SV 90 Lohmen – 38 an der Zahl. Und kaum jemand kassierte so wenig Gegentreffer wie der Aufsteiger (20). Doch nach dem 1:1 gegen den als Spitzenreiter angereisten Schweriner SC müssen sich die Mannen um Trainer Robert Bahlmann und Nico Bernitt aktuell mit einem Abstiegsplatz zufrieden g...

