Fußball : SC Parchim siegt auch im dritten Vorbereitungsspiel

Dritter Test, dritter Sieg. Parchims Trainer Andreas Nath kann mit den Ergebnissen seiner Landesligisten zufrieden sein.

Parchim | Der SC Parchim belohnte sich also auch im dritten Testspiel mit einem Sieg (5:0 in Eldena, 1:0 gegen Güstrow II). Es war ein insgesamt verdienter Erfolg mit einigen starken Phasen der Kreisstädter. Der Gegner, die zweite Vertretung des MSV Pampow (Landesklasse IV), ließ sich trotz des zwischenzeitlichen 0:4-Rückstandes nicht hängen und verkürzte am En...

