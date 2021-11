Fußball-Oberliga : MSV Pampow geht auch in Torgelow leer aus

Für den Fußball-Oberligisten MSV Pampow war auch beim Torgelower FC Greif nichts zu holen. Mit einer 0:2-Niederlage mussten die MSV-er die Heimreise antreten.

Torgelow | Nach der 2:5-Niederlage bei BW 90 Berlin in der Vorwoche, kassierte der MSV Pampow jetzt die nächste Auswärtsniederlage. Dass die Pampower vor dem Anpfiff nicht in der Favoritenrolle steckten, dass war allen klar. Einerseits gingen die Gastgeber aus Torgelow mit den Erfolgserlebnissen der vergangenen Wochen in diese Partie und der MSV rückte mit ei...

