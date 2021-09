Fußball-Verbandsliga : Güstrower SC gewinnt gegen Siedenbollentin ohne zu glänzen

Nach zwei Ligapleiten in Folge konnte Fußball-Verbandsligist Güstrower SC sein Heimspiel gegen den Aufsteiger SV Siedenbollentin für sich entscheiden.

Güstrow | Am fünften Spieltag der Fußball-Verbandsliga ist der Güstrower SC in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Im heimischen Jahnstadion bezwang er den SV Siedenbollentin mit 3:0. „Insgesamt war es kein fußballerischer Leckerbissen. Wir hatten viele Abspielfehler und Problemchen, den Ball sauber an den Mann zu bringen“, resümiert GSC-Trainer Holger Scherz. Se...

