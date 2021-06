Fußball-Testspiel : MSV Pampow gegen Hansa Rostock: Der Fußball hat seine Fans zurück

Ein Fußballspiel vor Publikum, das gab es schon seit fast acht Monaten nicht mehr auf den Amateurplätzen. Und wenn Zweitligaaufsteiger Hansa Rostock 10:0 in Pampow gewinnt, dann schauen auch schon mal 1300 Fans zu.

Pampow | Finley ist aufgeregt. Seit 7 Uhr fiebert er schon dem Spiel entgegen. In der linken Hand ein schwarzfarbener Filzstift, in der rechten ein weißes Trikot. Jetzt ist es Nachmittag. Aber wann kommt er denn endlich, der Bus voller Fußballer, die er so mag? Markus Kolke zum Beispiel. Oder Lukas Scherff. Alles Kicker von dem Verein, den er so verehrt. Hansa...

