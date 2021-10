SV Bad Kleinen gegen TSG Gadebusch : Alte Herren in Nordwestmecklenburg ermitteln ihren Pokalsieger

Im Endspiel des Kreispokals Schwerin-Nordwestmecklenburgs treffen der SV Bad Kleinen und die TSG Gadebusch aufeinander.

Kirchdorf | Am Sonntag wird der erste Titel des Spieljahres 2021/ 22 im Kreisfußballverband Schwerin-Nordwestmecklenburg vergeben. Traditionell wird am 03. Oktober das Kreispokalfinale der Ü35 ausgetragen. Spannendes Endspiel erwartet Das findet traditionell am Tag der Deutschen Einheit auf Poel statt. Spielbeginn auf der beliebten Insel in der Wismarbucht ...

